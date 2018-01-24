Татарстан занял 39-е место в рейтинге регионов по состоянию алкогольного рынка

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Республика Татарстан занимает 39-ю строчку в рейтинге регионов по состоянию алкогольного рынка. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ по итогам 2017 года руководитель ведомства Жаудат Ахметханов.

«Серьезным новшеством, подстегивающим регионы к повышению эффективности работы и улучшению показателей работы стали утвержденные в 2017 году индикаторы оценки состояния алкогольных рынков субъектов страны. По итогам девяти месяцев прошлого года Татарстан находится на 39-м месте, что никак не может нас устраивать», — отметил спикер.

Жаудат Ахметханов считает, что у Татарстана есть возможности и резервы, чтобы подняться в рейтинге. Для этого нужна слаженная работа органов контроля. В частности, необходимо снизить показатель внеплановых проверок бизнеса.

«Показатели по нарушениям, выявленным в сфере оборота алкоголя, и объемам изъятой продукции, зависят от работы МВД и Роспотребнадзора. Большое значение для итогового рейтинга имеют показатели количества правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и смертность от отравлений», — добавил руководитель Госалкогольинспекции РТ.

Жаудат Ахметханов подчеркнул, что в 2018 году ведомство перед собой ставит задачу улучшения данных показателей. Республика должна попасть, как минимум, в первую десятку федерального рейтинга, заключил он.

