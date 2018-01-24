(Казань, 24 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В 2017 году Татарстану удалось удержать легальные объемы продаж местной водки. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ по итогам 2017 года руководитель ведомства Жаудат Ахметханов.

«Казань, Набережные Челны, Нижнекамский и Лениногорский районы Татарстана стали лидерами по показателям состояния рынка розничных продаж алкоголя в 2017 году. Аутсайдерами рейтинга стали Заинский, Тетюшский, Аксубаевский и Кайбицкий районы. Учитывая важную составляющую формирования республиканского бюджета – акциза на крепкие алкогольные напитки, отмечу, что в целом удалось удержать легальные объемы продаж как водки в целом, так и произведенной на территории Татарстана», – сказал он.

Если по итогам 2015 года реализация водки составила 99 процентов к предыдущему году, в 2016 году – 102 процента, то в 2017 году в целом наблюдалась стабильность продаж, а по итогам года данный показатель вновь составил 102 процента.