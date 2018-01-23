Бариев: Отстранять атлетов за две недели до Олимпиады – безобразие и беспредел

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Депутат Госдумы РФ, член исполкома Олимпийского комитета России Марат Бариев в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении ряда ведущих спортсменов от Олимпиады-2018 «безобразием и беспределом».

По словам Бариева, МОК в данной ситуации поступает вопреки всем принципам fair play (в переводе с англ. «честная игра» – прим. Т-и).

«На вчерашние и сегодняшние решения МОК я реагирую резко отрицательно. Это безобразие и беспредел. До Олимпиады осталось две недели, подготовка уже на финише! МОК пропагандирует fair play, но сам поступает далеко не в духе принципов "честной игры". Не допускать людей до Олимпиады за две недели до начала и снимать фактически с самолета – это не fair play», – отметил Бариев.

Депутат также заявил, что ранее к отстраненным спортсменам со стороны МОК не было никаких нареканий. «В течение двух лет допинговых скандалов к ребятам не было никакого негатива, и тут как обухом по голове. Если была какая-то информация, надо было говорить об этом раньше. Пишут, что они были в банке данных РУСАДА. Так там помимо них еще множество спортсменов! Почему молчали-то? Сейчас это подло и не по-людски», – подчеркнул член исполкома ОКР.

Бариев добавил, что сейчас даже не обозначены причины, по которым отстранены спортсмены. «Сейчас пока нет понимания, что за критерии, по которым ребят отстранили. Никто ничего сказать не может, оперировать нечем. Я звонил в МОК, в ОКР пока конкретных причин тоже никто не знает. Понимаете, зная того же Виктора Ана, того же Сергея Устюгова, я уверен, что у них ничего нет, что они чистые спортсмены. Те же Столбова с Букиным… Раньше в них ни у кого не возникало сомнений», – заявил депутат.

Ранее сообщалось о том, что на Олимпиаде не смогут выступить Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев (все – биатлон), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Денис Юсков, Павел Кулижников (оба – конькобежный спорт), Иван Букин, Ксения Столбова (оба – фигурное катание), Антон Белов, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Сергей Плотников (все – хоккей).

