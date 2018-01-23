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Спорт

Биатлонисты Волков и Гараничев не допущены до Олимпийских игр

23 января 2018, 16:28

И Волков, и Гараничев принимали участие в Олимпийских играх в Сочи.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Биатлонисты сборной России Алексей Волков и Евгений Гараничев решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

И Волков, и Гараничев принимали участие в Олимпийских играх в Сочи. Ранее стало известно о том, что допуск на Олимпиаду не получил Антон Шипулин.

Позже появилась информация о том, что в Корее также не выступят Виктор Ан (шорт-трек), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Денис Юсков (конькобежный спорт), Иван Букин, Ксения Столбова (оба — фигурное катание), Антон Белов, Сергей Плотников, Михаил Науменков и Валерий Ничушкин (все — хоккей).


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