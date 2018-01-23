Четыре хоккеиста сборной России не допущены к Олимпийским играм в Пхенчхане

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Хоккеисты сборной России Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Антон Белов и Михаил Науменков не попали в число приглашенных спортсменов для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает «Чемпионат».

Остальные хоккеисты допущены к участию в Олимпиаде в Пхенчхане, среди них – Илья Ковальчук, Павед Дацюк и Вячеслав Войнов, которые принимали участие в сочинских Играх четырехлетней давности.

Ранее сообщалось о том, что на Олимпиаде не смогут выступить Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Денис Юсков (конькобежный спорт), Иван Букин, Ксения Столбова (оба – фигурное катание).