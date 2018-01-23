Василь Шайхразиев рассказал об итогах поездки в Удмуртию

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев сообщил, что на сегодняшней встрече с руководством Удмуртии обсуждались вопросы оказания помощи местным татарским организациям. «Разговор пришелся к месту», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Шайхразиев.

Сегодня вице-премьер Татарстана побывал с рабочим визитом в Ижевске, столице Удмуртии. В рамках визита председатель Национального совета «Милли шура» посетил ряд объектов.

Василь Шайхразиев напомнил о том, что вместе с главой Ижевска Юрием Тюриным он посетил Дом народного творчества «Спартак», где занимаются творческие и фольклорные коллективы разных национальностей, в том числе и татарские. «"Спартак" нуждается в ремонте. Сегодня на встрече обсудили этот вопрос, основная цель нашего визита в Ижевск также связана с этим вопросом», – пояснил он.

Еще одним объектом, в котором побывал председатель Национального совета «Милли шура», стала гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая. «И там нужен ремонт», – сказал Шайхразиев.

Также Василь Шайхразиев отметил, что с целью обсуждения вопроса об оказании помощи татарам, проживающим в Удмуртии, он встретился с председателем Правительства Удмуртской Республики Ярославом Семеновым. «В ходе встречи обсудили планы сотрудничества, определили финансовую сторону вопроса, остановились и на вопросах культуры и быта местных татар», – отметил в беседе с ИА «Татар-информ» вице-премьер. Он подчеркнул, что разговор получился уместным и руководство Удмуртии взяло на контроль все вопросы, связанные с местными татарами.

По его словам, татарское население на удмуртской земле имеет многовековую историю. Руководство Удмуртии осознает это, добавил Шайхразиев. «Совместными усилиями решим все проблемные вопросы», – подчеркнул он.

По результатам переписи 2010 года, в Удмуртии проживало 98 тыс. 831 татар, что составляет около семи процентов населения. В Удмуртии тиражом в 4 тыс. экземпляров издается газета «Янарыш», на телевидении выходят передачи на татарском языке. В гимназии им. Тукая обучается 678 учеников, из них 222 изучают татарский язык.

