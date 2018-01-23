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Общество, Культура

Дом народного творчества в Ижевске предложили переименовать в Татарский культурный центр

23 января 2018, 19:22

Дом народного творчества «Спартак» посетил Василь Шайхразиев.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Дом народного творчества «Спартак» в Ижевске предложили переименовать в Центр татарской культуры. Сегодня это учреждение в ходе рабочей поездки в Ижевск посетил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

В Доме народного творчества «Спартак» занимаются творческие и фольклорные коллективы разных национальностей: русские, удмуртские, татарские, а также работают детские, молодежные и ветеранские танцевальные кружки.

Здание, в котором располагается «Спартак», нуждается в капитальном ремонте. Ремонт оценивается в 20 – 30 миллионов рублей.

Татарские общественные организации предложили переименовать после ремонта Дом народного творчества в Центр татарской культуры.


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