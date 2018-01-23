Дом народного творчества в Ижевске предложили переименовать в Татарский культурный центр

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Дом народного творчества «Спартак» в Ижевске предложили переименовать в Центр татарской культуры. Сегодня это учреждение в ходе рабочей поездки в Ижевск посетил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

В Доме народного творчества «Спартак» занимаются творческие и фольклорные коллективы разных национальностей: русские, удмуртские, татарские, а также работают детские, молодежные и ветеранские танцевальные кружки.

Здание, в котором располагается «Спартак», нуждается в капитальном ремонте. Ремонт оценивается в 20 – 30 миллионов рублей.

Татарские общественные организации предложили переименовать после ремонта Дом народного творчества в Центр татарской культуры.