Василь Шайхразиев посетил гимназию им. Габдуллы Тукая в Ижевске

(Казань, 23 января, «Татар-информ» ). Сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев побывал с рабочим визитом в Ижевсе, столице Удмуртии. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар.

В рамках визита председатель Национального совета «Милли шура» посетил гимназию № 6 им. Габдуллы Тукая.

Руководство школы сообщило, что в 2017 — 2018 учебном году в гимназии обучается 678 учеников, из них 222 изучают татарский язык. Образовательное учреждение было открыто в 1998 году на базе татарской школы. Гимназия активно сотрудничает с татарстанскими школами, в частности, со 2-й, 3-й и 4-й школами Агрыза и 1-й гимназией Агрыза, с 1-й гимназией Заинска, со школой в Арском районе и другими.

Среди учеников гимназии № 6 — семь победителей республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе, столько же победителей международной олимпиады по татарскому языку и литературе , четыре призера межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе.

Учителя гимназии также являются активными участниками и победителями различных конкурсов. В их числе — победитель всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы», лауреат первой степени республиканского фестиваля «Туган телем — иркэ голем».

