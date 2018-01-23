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Культура

В Кремле прокомментировали перенос фильма «Смерть Сталина»

23 января 2018, 13:44

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о переносе премьеры картины.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о переносе и предполагаемых причинах переноса на лето премьеры фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава общественного совета Минкультуры РФ Юрий Поляков сообщил, что комедия режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина» не представляет ни исторической, ни культурной ценности и является оскорбительной. Общественники заявили о намерении направить письмо главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой приостановить прокат фильма и более тщательно изучить картину, которая, по сути, является «идеологической борьбой против нашей страны».

Песков заявил, что в Кремле нет четкой позиции по данной ситуации.

«<…> В данном случае это абсолютная прерогатива Министерства культуры, но чем это вызвано, я сейчас вам не могу сказать: просто не обладаю информацией… Я не знаю, что это за картина», — сказал Песков.

 

 


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