По делу о хищении земли под Набережными Челнами проходят обыски в ИФНС

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Масштабные обыски по делу о хищении земли в Набережных Челнах и близ города проходят на рабочем месте и в доме начальника ИФНС по Автограду Лилии Гатиной. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По сведениям собеседника агентства, обыски связаны с тем, что накануне был задержан владелец ГК «Еврогрупп» Алексей Миронов.

ГК уже не первый раз оказывается под пристальным вниманием правоохранителей – ранее следователи в суде уже пытались арестовать юриста фирмы Альберта Халиуллина. Его, как и других фигурантов дела – бывшего руководителя исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева и бывшего учредителя УК «Электротехников» Айрата Марданшина подозревают в махинациях с землей.

По версии следствия, в 2012 году Халиуллин и Марданшин, под покровительством высокопоставленных чиновников и полицейских Набережных Челнов, в том числе и Расима Асылгараева, похитили участок Елабужского лесничества общей площадью в 33,9 тысячи квадратных метров. Земля относится к лесному фонду.

В том же году, как считает следствие, Марданшин таким же способом присвоил участок в Тукаевском районе общей площадью в 1 гектар и стоимостью не менее 10 млн рублей.

Халиуллина же подозревают в причастности к «пропажи» других земельных участков, которое произошло в 2013 году. По материалам дела – группа лиц похитила два участка площадью в 40 тыс. квадратных метров и в 5 568 кв. метров.

При этом, полагают следователи, в хищении участвовали чиновники исполкома, которые заключили договор аренды на землю без проведения торгов. Группа лиц, в свою очередь, переступила право аренды ООО «Санрайз Капитал» за 136,5 миллиона рублей. Общая сумма ущерба, по информации следствия, уже превысила 200 миллионов рублей.