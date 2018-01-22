В Челнах задержан известный бизнесмен Алексей Миронов

(Набережные Челны, 22 января, «Татар-информ»). В Челнах сотрудники челнинского следственного отдела СК СУ России по Татарстану и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали известного бизнесмена Алексея Миронова, сообщил страший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 13 декабря 2017 года в офисе ГК «Еврогрупп», принадлежавшем челнинскому бизнесмену Алексею Миронову, прошли обыски. Как стало известно агентству из источников, близких к правоохранительным структурам, ранее проведенные обыски были связаны с уклонением от уплаты налогов по отдельным коммерческим сделкам. Как выяснилось, задержание бизнесмена имеет непосредственное отношение к последнему изъятию документов.

Следственные органы по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего Алексея Миронова. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году Миронов после совершения сделки по реализации недвижимого имущества, принадлежащего ИК «ADG-Челны», руководителем которого являлся, в сговоре с неустановленными сотрудниками налоговой службы России по городу Набережные Челны, провел мероприятия по отчуждению имущества «ADG-Челны» – земельных участков площадью 40113 кв.м. и 5568 кв. м. В дальнейшем Миронов представил декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, в которых не была отражена реализация этих земельных участков. В результате действия Миронова причинили ущерб государству на сумму не менее 127 млн рублей.

Преступление было раскрыто сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ. В настоящее время Миронов задержан. Причастность к совершению преступления он не признал. Следствие обратится в суд с ходатайством о заключения Миронова под стражу.