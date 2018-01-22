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Политика

Жириновский пообещал амнистию и талоны на еду в случае победы на выборах

22 января 2018, 18:36

По словам лидера ЛДПР, сегодня 650 тысяч человек находятся в местах лишения свободы, и часть из них совершили малозначительные проступки.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Амнистировать осужденных за незначительные преступления, защитить русский язык и ввести талоны на еду пообещал лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, если выиграет президентские выборы в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Указ об амнистии, у нас сегодня 650 тысяч в местах лишения свободы, и часть из них совершили малозначительные проступки… О защите русского языка. Каждый день язык какое-нибудь плохое слово включает. И, может быть, надо подумать о населении, ввести талоны на питание», – заявил Жириновский.

По его словам, стоит также подумать над изменением структуры власти на первое время, «иначе они будут саботировать и успеют сбежать».

Ранее ВЦИОМ в ходе опроса определил, что за Жириновского готовы проголосовать 4,7 процента россиян.


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