Жириновский попросил депутатов «скинуться» на его кампанию

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский призвал депутатов Госдумы к солидарности, которая, по его мнению, выражается в материальной поддержке его избирательной кампании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жириновский попросил «сложиться» по миллиону рублей, чтобы ему хватило денег на все запланированное. При этом он выразил уверенность, что некоторые депутаты имеют возможность дать ему и 10 млн рублей.

«У нас с вами есть возможность проявить солидарность депутатского корпуса. Поскольку я единственный из депутатов участвую в президентских выборах, то, наверное, 450 депутатов могли бы по одному миллиону внести на мой избирательный счет. Это и будет полный набор — 400 миллионов. Я уверен, что кто-то может и 10 миллионов, кто-то – 10 рублей. Я бы хотел, чтобы это была солидарность», – заявил Жириновский.

Известно, что он в настоящее время находится на втором месте после Президента РФ Владимира Путина по объему средств на избирательном счете.