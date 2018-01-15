ВЦИОМ выяснил, за кого собираются голосовать россияне на выборах

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Почти 74 процента россиян на предстоящих президентских выборах готовы отдать свой голос на Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

Во время исследования респондентам предложили ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. В итоге 73,8 процента опрошенных заявили о готовности отдать голоса за Путина, 7,2 процента – за кандидата от КПРФ Павла Грудинина, 4,7 процента – за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, один процент – за кандидата от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак, 0,6 процента – за главу партии «Яблоко» Григория Явлинского и, наконец, 0,3 процента – за бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Как следует из материалов ВЦИОМ, решительно намерены прийти на выборы 67 процентов опрошенных. Причем почти 81 процент из них заявили, что отдадут свой голос за Владимира Путина.

Что касается мнения россиян о легитимности предстоящих выборов, то в честной борьбе уверены 64 процента респондентов. При этом 34 процента опрошенных считают, что голосование пройдет честно, 46 процентов предполагают незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий итог выборов, а 17 процентов уверены в серьезном искажении результатов.

В опросе ВЦИОМ приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в 2018 году составил по тысяче человек каждый день.