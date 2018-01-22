В Татарстане создадут археологический депозитарий

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Министерство культуры России поддержало предложение по созданию Поволжского депозитария. Специальное хранилище археологического материала будет находиться на территории Татарстана. Об этом рассказал министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин на итоговом заседании коллегии Минкульта республики.

«Результатом строительства станет создание в Татарстане центра сохранения культурного наследия Поволжья с возможностью широкой презентации истории региона, с привлекательной международной и межрегиональной научной и музейной коммуникацией», – отметил он.



Ранее в ходе совещания Сибагатуллин сообщил, что «культурные расходы» Татарстана в 2017 году составили более 13 млрд рублей.