330 Сабантуев провел Татарстан по всему миру за год

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 650 этнокультурных мероприятий проведено Министерством культуры Татарстана совместно с общественными организациями в 2017 году. В них приняли участие более 2 млн человек.

В числе этих мероприятий прошло 330 праздников Сабантуй не только в Татарстане, но и в 54 регионах России и более 30 странах земного шара. Примерно столько же Дней культуры других стран – Кыргызстана, Индонезии, Казахстана – национальных праздников, выставок и концертов этнической музыки прошло в самой республике.

«Все они направлены именно на решение задач сохранения национально-культурного наследия в рамках государственных программ национальной политики», – отметил министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.

Он подчеркнул, что сохранение уникальной культурной самобытности республики является залогом межнационального и межконфессионального мира и согласия.