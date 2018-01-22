Все новости Татарстан Россия

Общество

330 Сабантуев провел Татарстан по всему миру за год

22 января 2018, 15:40

В этнокультурных мероприятиях Минкульта республики приняли участие более 2 млн человек.
Министр культуры РТ поздравил свою сотрудницу с Днем памяти воинов-интернационалистов
В Бельгии прошел Сабантуй с участием казанских артистов
Министр культуры РТ поздравил татарстанцев с днем памятников
Министр культуры РТ поздравил ветеранов отрасли и сотрудников с Днем защитника Отечества
В Министерстве культуры РТ подвели итоги Года российского кино

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 650 этнокультурных мероприятий проведено Министерством культуры Татарстана совместно с общественными организациями в 2017 году. В них приняли участие более 2 млн человек.

В числе этих мероприятий прошло 330 праздников Сабантуй не только в Татарстане, но и в 54 регионах России и более 30 странах земного шара. Примерно столько же Дней культуры других стран – Кыргызстана, Индонезии, Казахстана – национальных праздников, выставок и концертов этнической музыки прошло в самой республике.

«Все они направлены именно на решение задач сохранения национально-культурного наследия в рамках государственных программ национальной политики», – отметил министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.

Он подчеркнул, что сохранение уникальной культурной самобытности республики является залогом межнационального и межконфессионального мира и согласия.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter