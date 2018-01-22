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«Культурные расходы» Татарстана в 2017 году составили более 13 млрд рублей

22 января 2018, 15:24 , Фото: tatarstan.ru

«Культурные расходы» Татарстана в 2017 году составили более 13 млрд рублей Министерство культуры РТ заработало 728 млн рублей.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В 2017 году «культурные расходы» в Татарстане составили 13,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава Министерства культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

Расширенное заседание коллегии Министерства культуры Республики Татарстан «Об основных итогах деятельности Министерства культуры Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год». Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин. Фото Марсель Бадыкшин

По его словам, большая часть средств была выделена из республиканского бюджета — 8,9 млрд рублей, еще 4,8 млрд – из муниципальных.

Расширенное заседание коллегии Министерства культуры Республики Татарстан «Об основных итогах деятельности Министерства культуры Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год». Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин. Фото Марсель Бадыкшин

Все учреждения культурного профиля заработали за год 728 млн рублей. Наибольшую прибыль получил музей-заповедник «Казанский Кремль» – 111,2 млн. Как отметил министр культуры РТ, «он идет с большим отрывом от остальных организаций». Немало заработал и театр оперы и балета им. М. Джалиля – 85,5 млн рублей.

Всего за прошедший год в театры республики пришли почти миллион человек, концертные залы посетили полмиллиона. В целом культурных мероприятий было проведено 7,5 тысячи, в них приняли участие около 10 миллионов человек, поставлено 70 спектаклей. 

Расширенное заседание коллегии Министерства культуры Республики Татарстан «Об основных итогах деятельности Министерства культуры Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год». Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин. Фото Марсель Бадыкшин

Расширенное заседание коллегии Министерства культуры Республики Татарстан «Об основных итогах деятельности Министерства культуры Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год». Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин. Фото Марсель Бадыкшин

 


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