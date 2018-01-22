«Культурные расходы» Татарстана в 2017 году составили более 13 млрд рублей

(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В 2017 году «культурные расходы» в Татарстане составили 13,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава Министерства культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

По его словам, большая часть средств была выделена из республиканского бюджета — 8,9 млрд рублей, еще 4,8 млрд – из муниципальных.

Все учреждения культурного профиля заработали за год 728 млн рублей. Наибольшую прибыль получил музей-заповедник «Казанский Кремль» – 111,2 млн. Как отметил министр культуры РТ, «он идет с большим отрывом от остальных организаций». Немало заработал и театр оперы и балета им. М. Джалиля – 85,5 млн рублей.

Всего за прошедший год в театры республики пришли почти миллион человек, концертные залы посетили полмиллиона. В целом культурных мероприятий было проведено 7,5 тысячи, в них приняли участие около 10 миллионов человек, поставлено 70 спектаклей.