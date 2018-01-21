Курдские ополченцы заявили об ответственности России за военную операцию Турции

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). «Силы народной самообороны» (СНС) заявили, что Россия одобрила военную операцию Турции в сирийской провинции Африн. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Иракского Курдистана Rudaw.

«Мы знаем, что турецкие военные силы не атаковали бы Африн без одобрения со стороны международного сообщества, прежде всего России, которая разместила свои войска в регионе», – отмечается в заявлении СНС.

В частности, Россия обвиняется в передислокации своих войск из Африна в другой район при показной озабоченности эскалацией ситуации.

По последним данным, при наступлении турецких войск погибли шесть мирных жителей и три боевика, еще 13 гражданских лиц были ранены.

Ранее курдские ополченцы заявили об отступлении турецких войск из Африна в результате ожесточенных столкновений.