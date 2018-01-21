Курдские ополченцы заявили об отступлении турецких войск из Африна

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Турецкие войска были вынуждены отступить при попытке войти в сирийскую провинцию Африн. Об этом заявили курдские «Силы народной самообороны» (СНС), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении курдских ополченцев отмечается, что турецкие войска были отброшены после ожесточенных столкновений.

Ранее Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции турецких войск в Африне. По информации турецкого агентства «Анадолу», войска республики скооперировались с формированиями оппозиционной группировки «Сирийская свободная армия».