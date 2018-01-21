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Политика

Курдские ополченцы заявили об отступлении турецких войск из Африна

21 января 2018, 14:06

По данным курдских «Сил народной самообороны», турецкие военные были отброшены после ожесточенных столкновений.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Турецкие войска были вынуждены отступить при попытке войти в сирийскую провинцию Африн. Об этом заявили курдские «Силы народной самообороны» (СНС), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении курдских ополченцев отмечается, что турецкие войска были отброшены после ожесточенных столкновений.

Ранее Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции турецких войск в Африне. По информации турецкого агентства «Анадолу», войска республики скооперировались с формированиями оппозиционной группировки «Сирийская свободная армия». 


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