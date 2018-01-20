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Минстрой озвучил цифры ввода жилья в Татарстане

20 января 2018, 09:58 , Фото: архив/Рамиль Гали

Минстрой озвучил цифры ввода жилья в Татарстане На сегодняшний день в Татарстане введено 183,7 тыс. квадратных метров жилья.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Сегодня стали известны цифры ввода жилья в Татарстане. Их на совещании в Доме Правительства РТ озвучил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин. Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

По его словам, на сегодняшний день в Татарстане введено 183,7 тыс. квадратных метров жилья. Что касается сравнения с 2017 годом, то это 102 процента к соответствующему прошлогоднему периоду, добавил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Ранее стало известно, что по итогам 2017 года республиканский Государственный жилищный фонд сдал в эксплуатацию 10,6 тыс. квартир, что превзошло ожидания, несмотря на все сложности. При этом за прошлый год в сферу строительства республики было инвестировано 7 млрд рублей.


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