(Казань, 19 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане за прошлый год в сферу строительства инвестировали 7 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

«Строительный комплекс Татарстана – один из крупнейших секторов экономики, которому принадлежит 10 процентов валовой добавленной стоимости республики. Заняты в строительстве 7,9 процента рабочей силы. По объему инвестиций в основной капитал Татарстан среди регионов ПФО занимает первое место. В 2017 году инвестиции, направленные в строительство, составили 7 млрд рублей. Объем строительных работ в 2017 году составил 356,4 млрд рублей, это на 100 процентов сопоставимо с уровнем 2016 года», – рассказал Премьер.

По итогам 2017 года в республике введено 2 млн 408 тыс. кв. м жилья. Взятые обязательства по вводу жилья выполнены в полном объеме, добавил глава Правительства РТ. «В том числе в рамках программы социальной ипотеки введено 526 тыс. кв. м жилья. Достигнута обеспеченность жилой площадью в среднем на одного жителя 26,1 кв. м», – сообщил он.

Создание комфортной среды и нового качества жизни россиян – стратегические инициативы Президента РФ Владимира Путина. В качестве приоритетных направлений выделяются создание доступного жилья с продуманной инфраструктурой, благоустройство городов и сел, обновление и создание общественных пространств и мест для культурного отдыха жителей, повышение качества услуг ЖКХ.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства городов и поселков соответствовал ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятия спортом», – заявлял Путин на заседании Госсовета по градостроительству в мае 2016 года.

На встрече с Владимиром Путиным в декабре 2017 года Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в республике продолжается масштабная работа по ремонту домов и по повышению качества услуг ЖКХ. Он сообщил, что сейчас по программе капремонта проходят почти 1000 домов. Помимо жилого фонда ремонтируются объекты социального назначения: поликлиники, детские лагеря, культурные центры.