В 2017 году Госжилфонд РТ сдал в эксплуатацию более 10 тыс. квартир

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Егор Никитин). По итогам 2017 года республиканский Госжилфонд сдал в эксплуатацию 10,6 тыс. квартир. Результаты работы превзошли ожидания несмотря на все сложности, рассказал журналистам ИА «Татар-информ» исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

«В 2017 году при плане в 526 тыс. кв. метров мы реально построили 588 тыс. кв. метров жилья. Это позволило сдать в эксплуатацию 10,6 тыс. квартир. Год был непростой. Изначально прогнозировались разные сценарии развития. Многие не до конца верили, что все получится. Тем не менее, общими усилиями мы достигли результатов. В принципе, все люди, которые хотели получить жилье в 2017 году, его получили», — заявил глава Госжилфонда РТ во время встречи с журналистами.

Проблемы, которые сегодня существуют в строительной отрасли, в первую очередь касаются схем финансирования. Беспокойство вызывает и сырой федеральный механизм ограничения долевого строительства, отметил он.

«Сам механизм не отработан, есть попытка убрать возможность подрядчика собирать деньги. А вот кто лучше воспользуется этим — вопрос проблематичный», — считает Талгат Абдуллин.

В нынешнем году Госжилфонд республики ожидает увеличение нагрузки. Однако это не отразится на темпах ввода жилья, подчеркнул Абдуллин. В течение 2018 года организация планирует сдать 527 тыс. квадратных метров жилья.

«У нас в этом есть полная уверенность. Надо создать необходимый задел и отрабатывать дальнейшие механизмы», — считает исполнительный директор ГЖФ РТ.

Он напомнил, что строительство — это не индивидуальное занятие, а коллективный труд. В пример Талгат Абдуллин привел соципотеку, где есть усилия строителей, самих жильцов, государства, бизнеса.

«В прошлом году 2 тыс. квартир стали жильем для „ТАИФовцев“. Это сверх всех платежей, они сами дополнительно перечислили деньги. Это говорит о том, что там появились дополнительные мощности, генерация», — отметил Абдуллин.

Соципотека помогает привлекать новых специалистов и развивать производство. А это — прибавка к бюджету, валовому продукту и, в конце концов, улучшение положения экономики республики и ее населения, объяснил глава ГЖФ РТ.

Но есть и проблемы. Одна из них — определение подрядчика. Отрасли нужен эффективный механизм определения подрядчиков, уверен Абдуллин. Для этого должна измениться ответственность подрядчика, в первую очередь — материальная. Прошлогодний опыт показал, что строительство и раздача договоров без какого-либо обеспечения являются опасной практикой.

«Подрядчик может не выполнить, сделать некачественно или не вовремя. Обязательно будет система залогов. Подрядчик должен положить в залог все, что может, и выполнить свою работу качественно. Если он ее не выполняет, значит, залог будет изъят, и работу будет делать тот, кто сможет ее сделать», — объяснил журналистам Абдуллин.

Важно, чтобы этот механизм стал естественным для отрасли, подчеркнул глава ГЖФ РТ. Он привел в пример бюджетные заказы, где уже сейчас действует схожее условие, — подрядчик оставляет в залоге 10 процентов от стоимости заказа.

«Такой инструмент тоже может быть использован», — считает Абдуллин.

Журналисты также поинтересовались у главы Госжилфонда о перспективах арендного жилья. В частности, о возможности его появления в Казани.

«В Казани пока нет арендного жилья. Нужно четко понимать, что институт арендного жилья — это не способ предоставить жилье казанцу, который хочет жить по-новому. Мы решаем вопрос привлечения специалистов, которые не должны быть обременены проблемой жилья», — ответил корреспондентам Талгат Абдуллин.

Он добавил, что аренда помогает специалистам получить время на обустройство и адаптацию.

«То есть институт аренды — это возможность привлечения „мозгов“. Это работает там, где строятся промышленные центры», — заключил глава республиканского Госжилфонда.

Обеспечение россиян доступным и комфортным жильем — стратегическая инициатива Президента России В.Путина.

«Люди должны переехать не в безликие коробки и муравейники, как раньше говорили, а в жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности», — сказал Президент, выступая на совещании в Кремле по вопросам развития жилищного строительства.

Это скажется и на демографической ситуации, и на экономике страны, считает Путин. Никому не нужны тонны метров, мы должны строить не просто много, а по-современному, считает глава государства. Основополагающим в работе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ является строительство комфортабельного и доступного жилья с тщательным планированием на три года вперед. Все эти задачи задаются в программу фонда, что позволяет четко запроектировать дом, микрорайон и связать с перспективой продолжения строительства на последующие годы на данной территории.