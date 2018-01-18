В одобренном Радой законе о реинтеграции Донбасса Россия признана «агрессором»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Россия признана «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса «оккупированными» в одобренном Верховной Радой законе о реинтеграции региона. Об этом сообщает RT.

Согласно документу, Россия виновата в моральном и материальном ущербе Украине, а Вооруженные силы страны могут действовать в мирное время, если такое поручение даст Президент Петр Порошенко.

Сегодня состоялось второе чтение законопроекта о реинтеграции (объединение того, что прежде распалось) Донбасса. К нему было подготовлено более 700 поправок.