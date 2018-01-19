Путин обсудил с Совбезом РФ украинский закон о реинтеграции Донбасса

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ последствия принятия Верховной Радой Украины закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участники совещания пришли к выводу, что принятие законопроекта может негативно сказаться на перспективах урегулирования в регионе. Они отметили отсутствие альтернатив у Минских соглашений и «Нормандского формата» переговоров.

В документе Россия признана «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса «оккупированными». В связи с этим пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя мероприятие, вновь заявил, что Россия не является стороной конфликта, передает ТАСС.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы мирного урегулирования в Сирии, включая подготовку предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, и внутрироссийские проблемы социально-экономического характера.

В совещании участвовали все постоянные члены Совбеза, кроме Председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.