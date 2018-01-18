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Татьяна Водопьянова: В Татарстане более 19 тыс. работающих бедняков

18 января 2018, 20:40 , Фото: prav.tatarstan.ru

Татьяна Водопьянова: В Татарстане более 19 тыс. работающих бедняков Из общего количества работающих бедняков в республике 17 тыс. – в реальном секторе экономики.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане, по последним статистическим данным, – более 19 тыс. работающих бедняков. При этом 17 тыс. числятся в реальном секторе экономики. Об этом заявила сегодня в Кабмине РТ на мероприятии по подписанию соглашения о минимальной зарплате председатель Федерации профсоюзов республики Татьяна Водопьянова.

«Тема работающих бедняков в республике есть, – сказала Водопьянова. – Поэтому вопрос минимальной заработной платы актуален».

Подписание Соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин.фото Р.Кадыров.

Она упомянула, что Президент России Владимир Путин поддержал предложение профсоюзов. В частности, достигнута договоренность, что с 1 мая этого года в стране минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму трудоспособного человека и составит 11 тыс. 163 рубля.

Сегодня же в Кабинете Министров РТ было подписано соглашение, согласно которому в организациях внебюджетного сектора экономики Татарстана с 1 января устанавливается минимальная зарплата в размере 10 тыс. 126 рублей в месяц.

Подписание Соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин.фото Р.Кадыров.

«Мы вернемся за стол переговоров для того, чтобы обсуждать дальнейшую тактику по повышению в республике минимальных стандартов. Выражу смелую надежду на то, что мы будем обсуждать не только минимальную заработную плату в реальном секторе экономики и ее повышение, но и рассматривать возможность единой ставки минимальной зарплаты в Татарстане как для работников бюджетной сферы, так и для внебюджетного сектора экономики», – подчеркнула председатель Федерации профсоюзов РТ.

Она добавила, что в прошлом году Ленинградская, Тульская, Московская области, Пермский край установили единую минимальную зарплату для работников реального сектора экономики и бюджетной сферы.

Подписание Соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин.фото Р.Кадыров.

«При этом эта минимальная заработная плата или равняется прожиточному минимуму трудоспособного человека, или заметно выше. Думаю, что мы как регион, который стремится впитать все лучшее и, более того, идти дальше по пути совершенствования, найдем возможность, которая позволит войти в число таких регионов», – заключила Водопьянова.  


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