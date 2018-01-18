Минимальная зарплата в Татарстане установлена в размере 10 тыс. 126 рублей в месяц

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В организациях внебюджетного сектора экономики Татарстана с 1 января устанавливается минимальная заработная плата в размере 10 тыс. 126 рублей в месяц. Это составляет 70 процентов от величины минимального потребительского бюджета по республике за третий квартал прошлого года.

Соответствующее соглашение о минимальной заработной плате в Татарстане было подписано сегодня в Кабинете Министров РТ. Подписи под документом поставили Премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова и председатель координационного совета Объединения работодателей РТ Александр Лаврентьев.

Ранее в республике действовало соглашение о минимальной заработной плате для организаций внебюджетного сектора экономики в размере 8848 рублей, которое было принято в июле прошлого года.



Алексей Песошин напомнил, что в конце 2017 года был подписан федеральный закон об установлении минимального размера оплаты труда в 9489 рублей, а с 1 января 2018 года – в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

«Наши стороны социального партнерства предлагают с 2018 года в Татарстане установить более высокий, чем федеральный, размер заработной платы. Несмотря на определенные проблемы фактического обеспечения предлагаемой величины минимальной заработной платы, работодатели республики поддержали инициативу профсоюзов об увеличении минимальных гарантий в области оплаты труда в реальном секторе экономики», – сказал Премьер-министр.

«Впервые наша минимальная зарплата ориентируется на минимальный потребительский бюджет. Это важный шаг в деле повышения уровня жизни населения в довольно непростых экономических условиях», – подчеркнул он.

Повышение уровня доходов и качества жизни населения России Президент страны Владимир Путин обозначает в качестве приоритетной задачи, на выполнение которой направлены как системные меры по созданию новых рабочих мест, социальной защиты, так и конкретные решения по наращиванию размера доходов граждан.

В сентябре 2017 года глава государства поручил Правительству РФ довести размер минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума во всех регионах России. Минтруд России подготовил законопроект об уравнивании МРОТ с прожиточным минимумом с 1 мая 2018 года.

«Нам нужно решить принципиальную задачу – довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума. Нужно уравнять это с прожиточным минимумом. И преодолеть ситуацию, когда минимальная возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан», – говорил Владимир Путин.