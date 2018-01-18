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Экономика и финансы, Общество

В РТ было выявлено 118 предприятий с зарплатой ниже минимально установленной

18 января 2018, 19:22

Работодателями предприятий приняты меры по повышению заработной платы до величины прожиточного минимума, отметил Премьер-министр РТ.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2017 году было выявлено 118 предприятий, где выплата зарплаты работникам производилась ниже минимально установленной в республике. Об этом сообщил сегодня в Кабмине РТ на мероприятии по подписанию соглашения о минимальной зарплате Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Несмотря на устойчивый рост средней заработной платы, на отдельных предприятиях еще продолжает сохраняться определенная доля работающих, чей заработок не достигает уровня прожиточного минимума», – сказал глава татарстанского Правительства.

По его словам, предприятия, в которых зарплата была ниже минимально установленной в республике, взяты на особый контроль территориальных комиссий.

«Работодателями предприятий приняты меры по повышению заработной платы до величины прожиточного минимума», – подчеркнул Песошин.

В организациях внебюджетного сектора экономики Татарстана с 1 января устанавливается минимальная заработная плата в размере 10 тыс. 126 рублей в месяц. Ранее в республике действовало соглашение о минимальной заработной плате для организаций внебюджетного сектора экономики в размере 8848 рублей, которое было принято в июле прошлого года. 


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