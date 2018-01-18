Песошин: Ожидаемая среднемесячная зарплата за 2017 год – более 32 тыс. рублей

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ожидается, что по итогам 2017 года среднемесячная заработная плата в Татарстане будет оцениваться в более чем 32 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня в Кабмине республики на мероприятии по подписанию соглашения о минимальной зарплате Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам главы татарстанского Правительства, за 11 месяцев прошлого года среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики, включая малое предпринимательство, составила 31,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась на 6,3 процента.

«Реальная заработная плата также имела положительную динамику, рост составил 3,4 процента, – заметил Песошин. – По размеру среднемесячной заработной платы среди регионов ПФО мы стабильно находимся в числе лидеров и занимаем второе место».