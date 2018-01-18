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Песошин: Ожидаемая среднемесячная зарплата за 2017 год – более 32 тыс. рублей

18 января 2018, 18:42

Песошин: Ожидаемая среднемесячная зарплата за 2017 год – более 32 тыс. рублей В республике за 11 месяцев прошлого года среднемесячная зарплата по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 6,3 процента.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ожидается, что по итогам 2017 года среднемесячная заработная плата в Татарстане будет оцениваться в более чем 32 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня в Кабмине республики на мероприятии по подписанию соглашения о минимальной зарплате Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Подписание Соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин.фото Р.Кадыров.

По словам главы татарстанского Правительства, за 11 месяцев прошлого года среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики, включая малое предпринимательство, составила 31,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась на 6,3 процента.

Подписание Соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин.фото Р.Кадыров.

«Реальная заработная плата также имела положительную динамику, рост составил 3,4 процента, – заметил Песошин. – По размеру среднемесячной заработной платы среди регионов ПФО мы стабильно находимся в числе лидеров и занимаем второе место». 


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