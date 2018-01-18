В Казани ищут стаю собак, искусавших детей

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Представители Центрального стадиона и специализированной организации по отлову бездомных животных ищут стаю собак, напавших на детей в центре города, сообщил пресс-секретарь мэрии Казани Владимир Казанцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Следком Татарстана проверяет информацию о нападении бродячих собак на четверых детей в Казани. Два ребенка в возрасте 9 и 12 лет после нападения бездомных животных были доставлены в ДРКБ с ранами.

Владимир Казанцев пояснил, что заявка на отлов животных поступила в «Ветдом» вечером. На следующий день сотрудники фирмы и представители Центрального стадиона осмотрели территорию, где произошло нападение, но собак не обнаружили. Подобные осмотры будут длиться до тех пор, пока не будет определено, откуда в район стадиона прибегает стая бродячих собак.

Прежде Владимир Казанцев пояснил ИА «Татар-информ», что с 2013 года служба, занимающаяся отловом бездомных животных, в соответствии с постановлением Правительства, выезжает только по заявкам жильцов. Но жалобы поступают, к сожалению, в том случае, если уже происходит нападение бродячих собак.