В исполкоме разъяснили ситуацию с нападением бродячих собак на детей в Казани

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Служба, занимающаяся отловом бездомных животных, выезжает только по заявкам жильцов. Но жалобы поступают, к сожалению, в том случае, если уже происходит нападение бродячих собак. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал пресс-секретарь мэрии Казани Владимир Казанцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Следком Татарстана проверяет информацию о нападении бродячих собак на детей в Казани. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исполкома Казани, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Казанцев пояснил, что в городе действует фирма по отлову безнадзорных животных «Ветдом». Отлов и отстрел домашних животных стал происходить только по заявке от жильцов.

«К сожалению, люди звонят только тогда, когда происходит что-то нехорошее. Люди в "Ветдом" обращаются крайне редко, если видят стаю бездомных собак», – констатирует пресс-секретарь мэрии Казани.