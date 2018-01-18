(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Следком проверяет информацию о нападении бродячих собак на детей в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.

В СМИ появилась информация, что в Вахитовском районе Казани стая бродячих собак напала на четверых мальчиков. По предварительным данным, в результате нападения стаи собак двое детей возрасте 9 и 12 лет были доставлены в ДРКБ.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исполкома Казани, ответственных за отлов безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.