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Украина готовится принять на вооружение противотанковые комплексы Javelin из США

17 января 2018, 18:49

Украина готовится принять на вооружение противотанковые комплексы Javelin из США Получению ПТРК будет предшествовать работа экспертов, которые оценят готовность Украины принимать такое оружие.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Вооруженные силы Украины готовятся к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом по итогам заседания Военного комитета Украина – НАТО в Брюсселе заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ генерал армии Виктор Муженко, передает «Укринформ».

По словам Муженко, процедура получения ПТРК не так быстра, как хотелось бы украинской стороне. Этому должна предшествовать «работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие», пояснил он.

Это касается не только вопросов безопасности и условиях хранения противотанковых ракет и пусковых установок, но и самого оформления процесса передачи такого вооружения Украине Соединенными Штатами, добавил начальник Генштаба ВСУ.

О планах американской администрации поставить Украине 35 пусковых установок и 210 ракет к ним общей стоимостью 47 млн долларов с возможностью передачи дополнительных боеприпасов стало известно в конце декабря.

Ракеты комплекса FGM-148 Javelin оснащены инфракрасными головками самонаведения, что позволяет использовать их по принципу «Выстрелил и забыл». При этом они, как правило, атакуют свои цели сверху, где броня достаточно слаба. 


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