Трамп намерен одобрить поставки противотанковых комплексов на Украину

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен одобрить поставки Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Государственном департаменте.

Украинской стороне могут быть поставлены 35 пусковых установок и 210 ракет к ним общей стоимостью 47 млн долларов. При этом возможно приобретение дополнительных боеприпасов, замечают собеседники издания.

В состав партии могут войти в том числе и ПТРК FGM-148 Javelin, Ракеты этого комплекса оснащены инфракрасными головками самонаведения, что позволяет использовать их по принципу «Выстрелил и забыл».

В случае одобрения этого плана Президентом США его должен будет в течение месяца рассмотреть Конгресс. Если идея получит поддержку конгрессменов, то реализовать ее должен будет Государственный департамент.

Ранее внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов разрешило поставить Украине крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, боеприпасы и запчасти к ним на общую сумму 41,5 млн долларов. Об этом писала The Washington Post.

Американская администрация пока никак не комментирует планы по поставке Украине противотанковых комплексов.