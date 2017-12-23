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Трамп намерен одобрить поставки противотанковых комплексов на Украину

23 декабря 2017, 03:25 , Фото: Wikipedia

Трамп намерен одобрить поставки противотанковых комплексов на Украину Речь в том числе может идти и о ПТРК Javelin с инфракрасными головками самонаведения.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен одобрить поставки Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Государственном департаменте.

Украинской стороне могут быть поставлены 35 пусковых установок и 210 ракет к ним общей стоимостью 47 млн долларов. При этом возможно приобретение дополнительных боеприпасов, замечают собеседники издания.

В состав партии могут войти в том числе и ПТРК FGM-148 Javelin, Ракеты этого комплекса оснащены инфракрасными головками самонаведения, что позволяет использовать их по принципу «Выстрелил и забыл».

В случае одобрения этого плана Президентом США его должен будет в течение месяца рассмотреть Конгресс. Если идея получит поддержку конгрессменов, то реализовать ее должен будет Государственный департамент.

Ранее внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов разрешило поставить Украине крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, боеприпасы и запчасти к ним на общую сумму 41,5 млн долларов. Об этом писала The Washington Post.

Американская администрация пока никак не комментирует планы по поставке Украине противотанковых комплексов. 


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