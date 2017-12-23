США одобрили поставки противотанковых ракет Украине

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). США одобрили план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin, передает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что украинской стороне планируется поставить 35 пусковых установок и 210 ракет к ним общей стоимостью 47 млн долларов. Ракеты комплекса Javelin оснащены инфракрасными головками самонаведения, что позволяет использовать их по принципу «выстрелил и забыл».

Вскоре план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США. Там уже подтвердили намерение одобрить поставки вооружения Украине.