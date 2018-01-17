Дачная амнистия привела к судебным разбирательствам между садоводами Татарстана

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Участники дачной амнистии из Татарстана столкнулись с проблемой несоответствия реальной площади их земель той, что указана в документах. Зачастую такие случаи приводят к судебным разбирательствам между соседями. О том, что делать в спорных ситуациях, рассказали сегодня участники пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На практике часто складывается такая ситуация: люди имеют документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, к примеру, на четыре сотки. При этом фактически они пользуются шестью сотками. В таком случае людям необходимо обратиться в исполком, чтобы провести процедуру перераспределения земельного участка путем выкупа остатка земли», – объяснил начальник Управления по методологии и организации кадастровой деятельности, геодезии, картографии и земельного контроля АО «БТИ» РТ Радик Хабибрахманов.

Бывает так, что у собственника есть свидетельство на землю, но его участок не отмежеван и границы не уточнены. При этом люди ошибочно думают, что у них все в порядке. Подобная ситуация сложилась в садовом обществе «Автомобилист» в Высокогорском районе республики.

«Мы проанализировали ситуацию и увидели, что отмежеваны и уточнены границы у 50 – 55 процентов владельцев участков в этом садовом обществе. Остальные границы не уточнены. При процедуре межевания порой вскрываются неприятные неожиданности. Встречается наложение земель между соседями. Спокойнее жить, если у тебя участок отмежеван», – заметила генеральный директор АО «БТИ» РТ Лена Хамзина.

Очень часто подобные случаи приводят к судебным разбирательствам между соседями. При этом иногда подать в суд не на кого. Например, когда часть земли садового участка считается автодорогой.

«Недавно мы помогали ходить по судам одному нашему клиенту. У него оказалось наложение даже не на соседний дачный участок, а на земли, которые находятся через один участок. Нам пришлось пройти через несколько судов, чтобы привести все документы в порядок», – добавила Хамзина.