Дачная амнистия для собственников индивидуальных жилых домов завершится 1 марта

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Срок действия дачной амнистии в отношении объектов индивидуального жилищного строительства ограничен 1 марта 2018 года. Жителям Татарстана, не успевшим воспользоваться данной возможностью, рекомендовала поторопиться генеральный директор АО «БТИ» РТ Лена Хамзина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Дачной амнистией называют упрощенную процедуру регистрации права собственности на ряд объектов недвижимости. Она введена федеральным законом 30 июня 2006 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С тех пор люди имеют право в льготном порядке зарегистрировать земли и объекты капитального строительства», – отметила спикер.

По закону люди могут оформить свои права на принадлежащие им индивидуальные жилые дома, гаражи, садовые домики, земельные участки в упрощенном порядке. Бесплатная приватизации дачных, садовых и огородных земель была введена тем же федеральным законом. Действовать дачная амнистия на землю будет до 31 декабря 2020 года.

«Мы имеем возможность зарегистрировать земельные участки под огородничество и садоводство, а также под индивидуальными жилыми домами на основании любого документа, выданного до момента вступления в силу Земельного кодекса в 2001 году. Это может быть любая справка, выданная садоводческим товариществом, или членская книжка», – пояснила Л. Хамзина.

Дачная амнистия распространяется на объекты капитального строительства – садовые домики, гаражи, дачные постройки, подсобные надворные помещения. Их при желании можно зарегистрировать без наличия акта ввода в эксплуатацию и разрешения на строительство.

«Что касается индивидуальных жилых домов, то амнистия подразумевает возможность регистрации права на дом также без акта ввода в эксплуатацию. Это право действует до 1 марта 2018 года. Жители республики, дома которых находятся в стадии готовности, где скоро будет пущен газ, должны поторопиться. Они могут обратиться к нам, чтобы в ускоренном порядке оформить все документы по упрощенной схеме», – отметила гендиректор АО «БТИ» РТ.