Регистрация недвижимости в Татарстане ускорится благодаря нововведению Росреестра

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Нововведение Росреестра по РТ по приемке документов в электронном виде значительно ускорит процесс регистрации объектов недвижимости в Татарстане. Об этом сегодня заявила генеральный директор АО «БТИ» РТ Лена Хамзина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Срок действия дачной амнистии в отношении объектов индивидуального жилищного строительства ограничен 1 марта 2018 года. Жителям Татарстана, не успевшим воспользоваться данной возможностью, нужно поторопиться. Мы как кадастровые инженеры можем подготовить технический план и в электронном виде сразу отправить его на регистрацию», – пояснила участница пресс-конференции.

Возможность подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде была введена Росреестром по РТ в прошлом году. Благодаря новшеству документооборот происходит очень быстро. Сама процедура регистрации занимает один-два дня.

«На сегодняшний день реализована возможность подавать документы на регистрацию права собственности любого объекта в электронном виде. Для этого у заявителя должна быть электронная цифровая подпись, которую можно получить в Росреестре по РТ или на сайте ТехноКад-Экспресс. Благодаря электронной цифровой подписи можно подать все документы без визита в офисы Регпалаты РТ», – добавил начальник Управления по методологии и организации кадастровой деятельности, геодезии, картографии и земельного контроля БТИ Радик Хабибрахманов.

Для электронной регистрации собственникам необходимо предоставить договор купли-продажи, технический план, документ на землю. Сотрудникам БТИ, занимающимся отправкой документов, необходимо иметь доверенность от собственника. Специалисты уже оценили новый сервис. Они стали активно им пользоваться при регистрации квартир, построенных Госжилфондом при Президенте РТ по программе переселения людей из аварийного фонда.

«Многоквартирные дома вводились в ускоренном порядке. ГЖФ при Президенте РТ нужно было зарегистрировать новостройки до передачи в муниципалитеты. Мы в данном случае выступали в качестве помощников и посредников. Специалисты БТИ очень быстро в электронной форме передавали документы в Росреестр. Процесс регистрации занимал всего один-два дня», – отметила Хамзина.

Руководитель АО «БТИ» РТ напомнила также, что дачной амнистией называют упрощенную процедуру регистрации права собственности на ряд объектов недвижимости. Она введена федеральным законом 30 июня 2006 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С тех пор люди имеют право в льготном порядке регистрировать земли и объекты капитального строительства.