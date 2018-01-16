Ученый КФУ прокомментировал сообщение американцев о голубых вспышках в РТ

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев прокомментировал информацию американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о голубых вспышках в Татарстане. Об этом сообщается на медиа-портале вуза.

NASA сообщило о произошедшем в атмосфере, в районе Набережных Челнов, взрыве. По информации американского управления, его виновником стало небольшое небесное тело (метеорит), которое двигалось со скоростью 21 км/сек.

«Если верить данному сообщению NASA, то в небе над Набережными Челнами и близлежащей территорией произошел взрыв в атмосфере, – отметил ученый. – Мощность этого взрыва – около 0,1 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: энергия взрыва челябинского метеорита составила 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Событие, произошедшее в ночь на 7 января 2018 года, могло быть вызвано, как упоминалось ранее, явлением техногенного характера, что исключать нельзя, так и естественного».

По словам профессора КФУ, при попадании в атмосферу метеориты взрываются крайне редко, обычно они горят, оставляя за собой светящийся след. «Здесь же ничего подобного не было, а вспышка длилась всего три секунды и была достаточно сильной, что тоже не характерно для метеорита небольшого размера», – заметил он.

«Можно предположить, что это небесное тело состояло из вещества, подобного льду, разорвавшегося при нагревании, но тогда откуда взялась мощная световая вспышка, озарившая все небо? Хочу сказать, что сообщений о каких-либо взрывных явлениях в атмосфере в момент появления светового всполоха от российских служб не было», – добавил Нефедьев.

Информация NASA, с одной стороны, помогла пролить свет на произошедшее, с другой – породила новые загадки, разгадывать которые ученым предстоит еще долго, подчеркнул ученый.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нефедьев назвал две возможные причины необычной голубой вспышки в небе над Татарстаном. По его мнению, она могла иметь техногенное происхождение или была связана с атмосферным электричеством.