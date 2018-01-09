Профессор КФУ назвал две возможные причины голубой вспышки над Татарстаном

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики К(П)ФУ Юрий Нефедьев назвал две возможные причины необычной голубой вспышки в небе над Татарстаном. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В ночь на Рождество жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и других городов и сел республики стали свидетелями необычной вспышки в небе. По сообщениям очевидцев, вспышка, наблюдавшаяся в 00.22 7 января, была ярко-голубого цвета.

По мнению Нефедьева, вспышка могла иметь техногенное происхождение или была связана с атмосферным электричеством.

Ученый пояснил, что в первом случае имело место оптическое явление в атмосфере, которое возникает в результате преломления потоков света на границе между ее слоями. Дополнительным «зеркалом», отразившим далекую вспышку, могли стать низкие облака.

Что же касается атмосферного электричества, то с ним, по словам исследователя, связан обширный пласт явлений, большинство из которых еще плохо изучены, так как наблюдаются очень редко. Это, к примеру, шаровая молния.

Аналогичное явление, также в виде вспышки голубого цвета, наблюдалось в Казани в прошлом году. Тогда рассматривались версии, что это могло быть замыкание электричества, зимняя гроза и даже полет инопланетян.