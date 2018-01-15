Причиной рождественской вспышки над Татарстаном стал метеороид

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Причиной вспышки в небе над Татарстаном в ночь на Рождество стал сгоревший в атмосфере метеороид. Об этом свидетельствуют данные американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 00.24 7 января по московскому времени NASA зафиксировало взрыв в атмосфере неподалеку от Набережных Челнов. Это сгорел в воздухе метеороид, двигавшийся со скоростью 21 км/с. Выделившаяся в результате разрушения небесного тела энергия составила почти 0,1 кт в тротиловом эквиваленте.

Вспышку в небе в ту ночь видели жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и ряда других городов и сел республики. По сообщениям очевидцев, она была ярко-голубого цвета.

Ранее были выдвинуты предположения, что небесное явление могло иметь техногенный характер или было связано с атмосферным электричеством.