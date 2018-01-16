Электронные справки о трудовом стаже и зарплате в РТ будут выдавать бесплатно

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Справки о подтверждении трудового стажа и о заработной плате из государственного архива в Татарстане в электронном виде будут выдаваться бесплатно. Об этом сообщил 16 января на брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов.

«С 15 января текущего года справки о подтверждении трудового стажа и о заработной плате из государственного архива можно получить в электронном виде на портале госуслуг Татарстана. Мы их выбрали, потому что они наиболее популярные. По статистике почти 90 процентов справок, выданных госархивом республики за прошлый год, касаются этой сферы», — отметил эксперт.

Срок оказания данной услуги составляет 21 день. При необходимости срок выполнения запроса может быть продлен еще на 30 календарных дней. Справку можно получить в электронном виде, на бумажном носителе в многофункциональном центре (МФЦ), в архивном управлении, либо Почтой России.

Справки на бумажном носителе госархив также выдает бесплатно. Архивные справки необходимы для оформления пенсий либо восстановления трудовой книжки. Всего за прошлый год государственным и муниципальным архивами исполнено 119 тыс. запросов граждан и организаций. Внедрение госуслуг в электронном виде – стратегическая инициатива Президента России Владимира Путина, реализуемая в Татарстане.

Перевод госуслуг в электронный вид повышает качество жизни граждан и позволяет оперативно решать задачи взаимодействия между жителями и органами власти различного уровня. В 2017 году Владимир Путин обозначил генеральную задачу по цифровизации всех отраслей экономики и госуправления. Именно цифровая экономика, по указанию Президента, должна стать новой основой для развития системы госуправления, экономики, бизнеса, социальной сферы и всего общества.

