Жители Израиля могут получить справки о трудовом стаже в Татарстане

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Госархив Татарстана будет подтверждать пенсионные права граждан, которые переехали на постоянное место жительства в Израиль. К примеру, бывшие жители республики смогут получить электронную справку о трудовом стаже или о зарплате. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова.

Ежегодно государственные и муниципальные архивы Татарстана исполняют от 100 до 150 тысяч запросов граждан и организаций. Большинство из них имеет социально-правовую направленность. В связи с введением данного новшества в текущем году специалисты госархива ожидают рост числа зарубежных запросов.

«Более 89 процентов запросов поступают к нам из Татарстана, 11 процентов – от жителей других регионов. С пенсионными органами Израиля нами подписано соглашение о сотрудничестве. Мы рассматриваем все обращения и стараемся максимально отвечать на них. Отправить запрос можно на наш электронный адрес», – отметила спикер.

Наибольшее число запросов, поступивших в госархив Татарстана в прошлом году, касается выдачи справок для оформления пенсий по старости и различных льгот. Их подают люди, родившиеся в первой половине 1960-х годов, в период демографического роста в стране и притока рабочей силы в Татарстан в связи с развитием промышленности.

Перевод государственных услуг для граждан в электронный вид – одна из приоритетных задач, обозначенных Президентом России. Владимир Путин заявил о внедрении «нового стандарта госуслуг». Согласно поручению Президента, государственные услуги должны быть одинаково доступны всем жителям, вне зависимости от места нахождения, социальной принадлежности и т.д.

«Нужно довести до потребителя эти возможности, которые сейчас предоставляются цифровыми технологиями. Необходимо избавить наших людей от стояния в очередях, от беготни за справками и бумажками», — отметил Владимир Путин.