Инвалиды РТ могут подать электронное заявление на бесплатную парковку в Казани

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). С конца прошлого года инвалиды из Татарстана могут подать электронное заявление на разрешение на бесплатную парковку в центре Казани. О новых госуслугах в электронном виде рассказал заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Совместно с исполкомом Казани мы внедрили возможность подачи электронного заявления на внесение записи о парковочном разрешении инвалида в реестр парковочных разрешений инвалидов города. Совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ разработали новый ресурс, позволяющий рассматривать сведения о субсидиях по оплате за ЖКУ. В сфере услуг ЖКХ появилась новая возможность после их оплаты ставить оценку качеству работы управляющей организации», – сообщил докладчик.

Также на портале госуслуг РТ с конца прошлого года можно подать заявление на изготовление технического паспорта объекта недвижимости, оплатить эту слугу и записаться на прием в БТИ. Кроме того, по поручению Президента РТ Рустама Минниханова жители республики теперь могут оценивать на портале качество полученных медицинских услуг.

Перевод государственных услуг для граждан в электронный вид — одна из приоритетных задач, обозначенных Президентом России. Владимир Путин заявил о внедрении «нового стандарта госуслуг». Согласно поручению Президента, государственные услуги должны быть одинаково доступны всем жителям, вне зависимости от места нахождения, социальной принадлежности и т. д.

«Нужно довести до потребителя эти возможности, которые сейчас предоставляются цифровыми технологиями. Необходимо избавить наших людей от стояния в очередях, от беготни за справками и бумажками», — отметил Владимир Путин.