Видео: Челнинцы в ночь на Рождество стали свидетелями необычной вспышки в небе

(Набережные Челны, 7 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинцы в ночь на Рождество стали свидетелями необычной вспышки в небе. Об этом сообщают активные пользователи социальных сетей.

«Все небо озарило голубым ярким светом от одного края горизонта до противоположного, потом через минуту вибрация по земле прошла. Что это? Метеорит рядом упал?» – пишут горожане в группе «Набережные Челны Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщениям горожан, вспышка была видна примерно в 00.22. Она была ярко-голубого цвета.

Отмечается, что подобное явление наблюдалось в Казани в прошлом году, также в виде вспышки голубого цвета. Тогда рассматривались версии, что это могло быть замыкание электричества, зимняя гроза, а некоторые и вовсе писали об инопланетянах.

На сайте «Википедии» вспышку в Челнах отнесли к снеговой грозе.