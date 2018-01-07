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Видео: Челнинцы в ночь на Рождество стали свидетелями необычной вспышки в небе

7 января 2018, 11:22

Видео: Челнинцы в ночь на Рождество стали свидетелями необычной вспышки в небе Согласно многочисленным сообщениям горожан, вспышка появилась примерно в 00.22.
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(Набережные Челны, 7 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинцы в ночь на Рождество стали свидетелями необычной вспышки в небе. Об этом сообщают активные пользователи социальных сетей. 

«Все небо озарило голубым ярким светом от одного края горизонта до противоположного, потом через минуту вибрация по земле прошла. Что это? Метеорит рядом упал?» – пишут горожане в группе «Набережные Челны Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщениям горожан, вспышка была видна примерно в 00.22. Она была ярко-голубого цвета.

Отмечается, что подобное явление наблюдалось в Казани в прошлом году, также в виде вспышки голубого цвета. Тогда рассматривались версии, что это могло быть замыкание электричества, зимняя гроза, а некоторые и вовсе писали об инопланетянах.

На сайте «Википедии» вспышку в Челнах отнесли к снеговой грозе.

 

 


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