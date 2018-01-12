В Казани появится Музей современной журналистики Татарстана

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В год 100-летия Союза журналистов РТ, который отмечается в этом году, планируется продолжить развитие Музея журналистики Татарстана. В частности, создать Музей современной журналистики. Об этом сообщила сегодня на торжественном мероприятии в честь Дня российской печати зампредседателя Госсовета и председатель Союза журналистов республики Римма Ратникова.

«На этот год большие планы. Одна из идей – второй этап Музея журналистики. В прошлом году была очень мощная поддержка со стороны Президента и Кабинета Министров республики, некоммерческих организаций. На втором этапе хотим сделать Музей современной журналистики. У нас будут проходить дни дарения, пожалуйста, двери открыты для тех, кто хочет принести какие-то экспонаты», – сказала Ратникова на встрече с представителями СМИ.

Музей журналистики Татарстана был открыт в здании Союза журналистов республики в Казани 28 мая 2014 года. В небольшом помещении представлены экспонаты как прошлых лет, так и современности: радиоприемники, фотоаппараты, печатная машинка, диктофоны, удостоверения представителей СМИ, журналы и газеты, учебные и научные пособия по теории и практике журналистики, фотографии и многое другое.

Говоря о планах на текущий год, Ратникова рассказала, что пройдет съезд Союза журналистов РТ. «Мы уже начали подготовку к нему. Одна из наших главных задач – выстроить взаимоотношения с Союзом журналистов России, решить вопрос объединения и вхождения в него. Но это будет рассматривать только съезд, это его полномочия», – отметила она.