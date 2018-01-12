Асгат Сафаров – СМИ: Во многом от вас зависит, как РТ выглядит в масштабах страны

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани, на площадке Союза журналистов РТ, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. На встрече с представителями СМИ руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров заявил, что во многом от них зависит, как Татарстан выглядит в масштабах страны и мира.

Открывая мероприятие, зампредседателя Госсовета и председатель Союза журналистов республики Римма Ратникова подчеркнула, что отмечать День российской печати, который празднуется в стране 13 января, стало доброй традицией.

Асгат Сафаров поблагодарил собравшихся журналистов республиканских и федеральных СМИ за объективное отражение жизни Татарстана.

«Вы обращаете наше внимание на злободневные проблемы и доводите до населения смысл тех решений, которые мы принимаем. Во многом от вас зависит, как Татарстан видят сами жители и как республика выглядит в масштабах страны и на международном пространстве. Задачи у нас единые – работать на благо жителей», – сказал он.

Глава Аппарата Президента РТ также упомянул, что в наступившем году Союз журналистов Татарстана отмечает 100-летний юбилей.

«За прошедший век организации удалось стать одним из авторитетных творческих союзов республики, внести заметный вклад в формирование современной информационной политики, в поддержку и продвижение молодых и талантливых журналистов, способствовать их профессиональному росту», – заметил он.

Журналистское сообщество сегодня – одно из наиболее сильных и продвинутых в стране, добавил Асгат Сафаров.

«Многие проекты, реализуемые вами, находят оценку и на федеральном уровне», – заявил он.

Почетный гость напомнил, что 2018 год будет богат на значимые события.

«Самое главное общественно-политическое событие – выборы Президента России. Они должны пройти в рамках закона, с соблюдением всех моральных и этических норм, быть прозрачными и чистыми. Также в этом году у нас будут проходить этапы чемпионата мира по футболу. Этот шанс нужно использовать, чтобы еще раз заявить о себе на международной арене. Кроме того, это – яркое зрелище и большой праздник для наших жителей. Мы рассчитываем на помощь журналистов в освещении этих масштабных мероприятий», – резюмировал он.

Римма Ратникова добавила, что журналистика в Татарстане всегда была профессиональной. «СМИ республики всегда старались достучаться до власти и донести до людей все самое важно и актуальное. И вот уже сто лет Союз журналистов РТ представляет интересы журналистского сообщества», – подчеркнула она.

В завершение мероприятия зампредседателя республиканского парламента пожелала представителям средств массовой информации дальнейшего позитивного развития.

«Хочется пожелать, чтобы СМИ были традиционно сильными и качественными, взаимодействие с властью максимально эффективным, а союз помогал журналистам расти и развиваться, достигать новых высот и все было непременно на пользу людям, которые верят в четвертую власть», – заключила она.

За свою работу наиболее отличившиеся представители СМИ получили заслуженные награды из рук Асгата Сафарова и Риммы Ратниковой, а также руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрата Зарипова.