Напавшие на Хмеймим боевики уничтожены

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Напавшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии боевики уничтожены. Об этом сказано в сообщении Министерства обороны РФ в соцсети «ВКонтакте».

«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус (рядом с западной границей провинции Идлиб – прим. Т-и), вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом “Краснополь”», – говорится в информации ведомства.

По данным Минобороны, в ходе операции террористы лишились склада с беспилотниками.

В первый раз боевики атаковали Хмеймим 31 декабря, в результате чего погибли двое российских военнослужащих. Затем была предпринята вторая попытка со стороны террористов – 6 января они выпустили по территории базы БПЛА. Позднее выяснилось, что они были произведены кустарным способом.