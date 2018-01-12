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Экономика и финансы, Политика

В черный список США могут попасть до 300 близких к Кремлю россиян

12 января 2018, 06:13

Фигурантам перечня не грозит немедленное введение санкций, хотя и повышает этот риск в будущем.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В предусмотренный законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) список близких к Кремлю российских бизнесменов и чиновников могут попасть свыше 50 человек, а вместе с членами их семей – до 300.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в государственных органах Соединенных Штатов. Собеседники издания не работают над самим перечнем, но причастны к формированию политики в отношении России.

При этом источники газеты воздержались от называния конкретных имен и фамилий вероятных фигурантов черного списка.

Согласно CAATSA, Министерство финансов США должно представить перечень Конгрессу не позднее 29 января 2018 года. Близкий к Государственному департаменту собеседник издания выразил уверенность в том, что документ будет подготовлен вовремя. Позднее подготовку новых санкций против РФ анонсировал американский министр финансов Стивен Мнучин.

Фигурантам списка не грозит немедленное введение ограничительных мер, хотя и повышает этот риск в будущем. Однако контрагенты этих людей могут счесть, что любое взаимодействие с ними может привести к неприятным последствиям, пояснял ранее бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента, эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид. 


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