Администрация США представит Конгрессу список «плохих парней» из РФ

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). До конца января американская администрация представит Конгрессу Соединенных Штатов список приближенных к власти российских чиновников и предпринимателей. Перечень должен включать действительно «плохих парней», пояснил бывший главный координатор санкционной политики Государственного департамента, эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид, пишет «Коммерсантъ».

Белый дом обязан составить список в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), который Президент Дональд Трамп подписал в августе.

По мнению собеседника издания, правильнее всего было бы включить в перечень «людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии». «Массовость тут не главное», – подчеркнул он.

Речь не идет о наказании всех российских бизнесменов просто по факту наличия у них состояния. Необходимо оказать воздействие на лиц, близких к Кремлю, особо отметил Фрид.

Фигурантам списка не грозит немедленное введение ограничительных мер, хотя и повышает этот риск в будущем. Однако западные банки могут счесть, что любое взаимодействие с такими людьми может привести к неприятным последствиям, которых лучше избежать, добавил бывший сотрудник Госдепартамента.

Работа над перечнем ведется очень активно. Привлекаются как открытые сведения – сообщения СМИ и доклады экспертов, так и закрытые – отчеты дипломатов и данные спецслужб. Будет ли черный список россиян обнародован полностью, опубликован частично или останется полностью секретным – решит действующая администрация, заметил Д. Фрид.

Он посоветовал потенциальным фигурантам не заниматься лоббированием, так как это может быть расценено как давление и все равно никак не спасет от попадания в перечень. «Что могут сделать потенциальные фигуранты списка, так это дать ясно понять, что они независимы от Кремля и не служат его "денежными мешками"», – резюмировал эксперт Атлантического совета.