США в ближайшем будущем объявят о новых санкциях против России

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России, работа над которыми на сегодняшний день продолжается. Об этом заявил глава Минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы», – цитирует министра ТАСС.

Закон о новых санкциях подписал Президент США Дональд Трамп 2 августа. Речь в нем идет о мерах против РФ, Ирана и Северной Кореи.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены возможными новыми антироссийскими санкциями, Москва в случае очередных мер будет отвечать взаимно.